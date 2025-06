"Procuraremos o consenso". Programa do Governo entregue no Parlamento com reforma do Estado no topo das prioridades

Avaliação global de trabalhadores

, e não apenas neste em que agora nos encontramos”, declarou aos jornalistas o ministro dos Assuntos Parlamentares.Carlos Abreu Amorim frisou que essa transformação só será possível “com todos os outros grupos parlamentares”, pelo que o Governo irá procurar o consenso.É um programa para todos os portugueses e que, preferencialmente, terá que ser realizado e executado de acordo com as ideias daqueles que consigam encontrar o consenso”, vincou.Questionado sobre se esse consenso também incluirá o Chega ou o Partido Socialista, respondeu afirmativamente. “Será com todos, com todos, com todos”, assegurou, parafraseando o papa Francisco.O governante lembrou, porém, que. “São conceitos diferentes. O PCP de facto anunciou essa intenção [de rejeitar o programa], fê-lo aliás muito antes de o Governo tomar posse e se conhecer o programa”, recordou.“As forças da oposição farão aquilo que constitucionalmente numa democracia lhes compete, que é escrutinar o Governo, pedir esclarecimentos, e depois pronunciar-se, já que existe essa moção de rejeição”, acrescentou o ministro.De acordo com o documento, no capítulo da reforma do Estado o Governo pretendeSegundo o programa, o Executivo liderado por Luís Montenegro prevê várias medidas para aplicar aos funcionários da Administração Pública, nomeadamente "completar a revisão das carreiras” nos termos do acordado com as estruturas sindicais representantes das carreiras gerais.O Governo quer ainda apostar, nomeadamente "onde o diferencial salarial face ao setor privado seja maior", e "adotar mecanismos de atração de jovens altamente qualificados para a Administração Pública", prevendo assim "percursos de progressão rápida".Pretende ainda desenvolver e generalizar práticas de compensação material dos trabalhadores pelo desempenho individual e do respetivo serviço, e evoluir para um sistema de avaliação simples, desburocratizado, que dê autonomia e responsabilidade aos avaliadores e maior peso ao desempenho como critério de progressão por oposição ao critério da antiguidade.c/ Lusa