Professores. PS e Governo vão "pagar caro" chantagem de Costa

"Só é vencido quem desiste de lutar. E nós não desistimos", garante Mário Nogueira, lembrando que os partidos, nos discursos, consideraram que o tempo de serviço devia ser contabilizado na totalidade. Usando linguagem futebolística, o responsável da Fenprof disse que hoje tinham "a vitória moral", mas garantiu que mais tarde vão ter "a vitória material". "Os professores vão vencer", reforçou.



João Dias da Silva, da FNE, assumiu que "não conseguimos nesta legislatura" a contagem integral do tempo de serviço, mas marcou já a posição dos professores perante o próximo Governo, ao frisar que vão continuar a luta.



O líder da FNE considerou ainda que vão "desmontar as mentiras" que têm sido apresentadas quanto ao impacto e operacionalidade da contagem total do tempo de serviço, bem como quanto a acusações de privilégio da classe.