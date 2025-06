Programa de Governo. Reforma do Estado e guerra à burocracia no topo das prioridades

Foi entregue no parlamento o programa de Governo que vai ser discutido já na próxima semana. Entre as prioridades estão a reforma do Estado, com aposta na digitalização e concentração de recursos.

O executivo de Luís Montenegro pretende simplificar processos para pessoas e empresas e declara guerra à burocracia.

.

As políticas da imigração são outro dos eixos centrais do programa. O governo quer rever a lei de estrangeiros e de asilo, limitar o reagrupamento familiar à capacidade dos serviços e à integração na sociedade portuguesa.



O executivo prevê alcançar os 2% de investimento em Defesa ainda este ano e antecipar assim os compromissos assumidos com a NATO.