Programa do Governo da Madeira aprovado com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP

A IL absteve-se e JPP, PS e Chega votaram contra o documento, que foi discutido entre terça-feira e hoje, com os debates setoriais referentes às oito secretarias que compõem o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

O Programa do XVI Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP), que decorre das eleições antecipadas de 23 de março, é votado sob a forma de moção de confiança ao executivo, conforme disposto no Estatuto Político-Administrativo e no Regimento da Assembleia Legislativa da região autónoma.

O programa é composto por 188 páginas e apresenta os objetivos gerais do executivo em nove capítulos, destacando a habitação e a descida gradual dos impostos como algumas das "grandes prioridades".

O executivo de coligação PSD/CDS-PP tem maioria absoluta no parlamento regional, com 23 deputados sociais-democratas e um democrata-cristão.

O parlamento da Madeira conta ainda com 11 deputados do JPP, oito do PS, três do Chega e um da IL.