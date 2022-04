Programa Governo. Iniciativa Liberal fala em "copy paste" do programa de 2019

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, considera que o programa do novo Governo prova que este "nasce cansado", uma vez que "um Governo que toma posse dois meses depois das eleições teria tempo de fazer mais do que substancialmente copy paste do programa do Governo de 2019".