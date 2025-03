Projeção da Católica. PSD à beira da maioria absoluta na Madeira

A maioria absoluta é alcançada precisamente com 24 deputados, o que significa que, a confirmar-se, Albuquerque não precisa de quaisquer entendimentos para governar.

O CDS corre o risco de ficar fora do Parlamento, conquistando apenas entre 1 a 4% dos votos. Na melhor das hipóteses pode conseguir dois deputados, o mesmo número que tem atualmente.





A Iniciativa Liberal consegue entre 1 a 4% dos votos e o PAN entre 1 a 3%, tal como a CDU. O Bloco de Esquerda surge em último lugar, com 1 a 2% fos votos.



Em termos de mandatos, isto significa que estas quatro forças políticas correm o risco de ficar de fora do Parlamento Regional.



Na melhor das hipóteses, a Iniciativa Liberal tem dois deputados. O PAN, a CDU e o Bloco podem conseguir um. No caso da CDU e o Bloco, este resultado seria visto como uma vitória, já que representaria o regresso à Assembleia Legislativa da Madeira.





Ficha técnica



Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 23 de março de 2025. O universo alvo é composto pelos votantes na eleição para a Assembleia Legislativa da região Autónoma da Madeira. Foram selecionadas quinze freguesias da R.A.M. de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral de cada freguesia) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 12831 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 70%.





O Juntos Pelo Povo tem entre 18 a 22% dos votos, ou seja, entre nove a 12 assentos parlamentares.Em terceiro lugar surge o PS, que tem entre 14 a 18% dos votos (entre sete a dez deputados). A seguir aparece o Chega, que consegue entre 4 a 7% dos votos, ou seja, entre dois a quatro mandatos.