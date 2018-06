Partilhar o artigo Projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe fim dos "vistos gold" Imprimir o artigo Projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe fim dos "vistos gold" Enviar por email o artigo Projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe fim dos "vistos gold" Aumentar a fonte do artigo Projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe fim dos "vistos gold" Diminuir a fonte do artigo Projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe fim dos "vistos gold" Ouvir o artigo Projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe fim dos "vistos gold"

Tópicos:

Bloco de Esquerda, Especulação, Imigração, Imobiliário, José Manuel Pureza, Portugal, Vistos Gold,