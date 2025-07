Proteção Civil. José Luís Carneiro considera dispositivo no terreno "bom"

O secretário-geral do PS considera que o dispositivo de combate aos incêndios é bom. Numa visita à Proteção Civil, José Luís Carneiro alertou ainda para fenómenos extremos decorrentes das alterações climáticas e que estão para lá das previsões.

Apelou ainda a que cada um evite cenários que possam desencadear ignições.



O líder do PS, que já foi ministro da Administração Interna, reuniu-se com o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e deixou o apoio do partido à atualização da lei de financiamento da Proteção Civil e uma reforma da escola de bombeiros.