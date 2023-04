Protesto do Chega contra Lula. Santos Silva pondera sanções

Já está agendada para para dia 10 de maio uma conferência de líderes para analisar o que aconteceu.



O presidente do Parlamento propôs aos partidos uma reflexão sobre quais devem ser os limites para estes comportamentos, uma vez que nesta altura decorre um processo de revisão do regimento da Assembleia da República.



Ao final da manhã, André Ventura disse aos jornalistas que Augusto Santos Silva lhe ligou para o informar também que pondera aplicar sanções ao grupo parlamentar do Chega.



Uma delas poderá ser a suspensão da participação dos deputados nas viagens de visitas oficiais do presidente do Parlamento ao estrangeiro.



O líder do partido considera que se trata de uma atitude vingativa e que viola a lei.



O PS já veio dizer que concorda com a sanção.



Ontem, o Chega protestou contra a presença de Lula da Silva. O presidente da Assembleia da República pediu formalmente desculpas ao presidente brasileiro pelo incidente.