Protestos pela habitação. Porta-voz do Livre acusa Montenegro de alimentar "clima de crispação"

O partido defende ainda um reforço do abono familiar, sobretudo para as famílias monoparentais, e a transformação do passe ferroviário verde para o passe de mobilidade nacional, sendo uma forma de se “conseguir diminuir os custos da mobilidade, sobretudo nesta altura em que os combustíveis estão tão altos”.





Em relação à TAP, Isabel Mendes Lopes considera-a uma empresa estratégica e importante para a "coesão territorial" do país e afirma que numa privatização total da companhia aérea não há garantia de que este propósito continue a ser cumprido.



Isabel Mendes Lopes acusa o primeiro-ministro de umem relação à crise da habitação depois de Luís Montenegro ter pedido aos partidos e aos portugueses que não caíssem na tentação de “importar para Portugal climas de instabilidade” por “razões meramente egoísticas”.“Isto é não perceber o contexto do panorama da habitação que estamos a viver em Portugal e o absoluto desespero em que as pessoas estão”, disse a porta-voz em entrevista à RTP.Isabel Mendes Lopes não tem dúvidas de que as imagens dos protestos pela habitação no Porto mostram uma desproporcionalidade da violência policial e sublinha que este problema “não é de agora”.Em relação à proposta do Orçamento do Estado para 2027, o Livre defende que “é essencial voltar a baixar o IVA”, lembrando que este nunca desceu desde a altura da Troika.