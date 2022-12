Provedora quer combater corporativismos sem interferência externa

Maria Lúcia Amaral compreende a preocupação do PS na elaboração do projeto de lei para alterar o regime jurídico das ordens, mas duvida de que a solução apontada pelos socialistas seja a melhor.Ainda assim, a provedora de Justiça concorda com a necessidade de alterar o regime jurídico das ordens profissionais.Maria Lúcia Amaral entende, por exemplo, que os estágios profissionalizantes devem ser pagos pelos patronos.O PS já se mostrou disponível para melhorar a proposta atual.