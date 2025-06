"PRR está a patinar". Marcelo insiste na digitalização e alívio de burocracias

O presidente destacou a necessidade de “coordenar e conjugar a forma de tratar digitalmente os dados da Administração Pública” e “rever as leis para ser mais rápido terminar com aspetos de processo, pormenores que estão a travar o funcionamento da Administração Pública”.



. Isto, ao fim de anos, significa muito por gastar”, declarou aos jornalistas em Lagos, onde se encontra para as comemorações do 10 de Junho.Questionado sobre a reforma do Estado a que o primeiro-ministro Luís Montenegro tem dado ênfase,“Há uma que é fundamental, que é digitalizar”, insistiu. “Há ministérios que têm dezenas, para não dizer centenas, de sistemas de digitalização diferentes, com contratos diferentes”.O chefe de Estado deu o exemplo de ministérios em que “cada Direção-Geral, cada Inspeção-Geral, cada direção de serviços tem o seu contrato de digitalização. Isto não pode ser, em termos de economia de custos e em termos de coordenação”., acrescentou, referindo-se ao secretário de Estado para a Transição Digital no Ministério da Reforma do Estado, Bernardo Correia, que foi até agora diretor-geral da Google Portugal.Quanto ao novo ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, “tem de coordenar as duas coisas”, defendeu Marcelo.“A outra parte é, o que implica nomeadamente o Governo apresentar ao Parlamento talvez uma nova lei sobre contratos administrativos”, considerou o presidente.