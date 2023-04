PS 1986-1992. A difícil campanha para as presidenciais e a oposição a Cavaco

1986 a 92

José Manuel dos Santos | Foto: Pedro Góis - RTP

Em 1985, o primeiro-ministro Mário Soares, a cara da austeridade dos últimos anos, anuncia que é candidato a Belém. "".Para as legislativas, o PS escolhe Almeida Santos. O nome é anunciado por José Manuel dos Santos. A batalha é difícil para o PS - enfrenta o PSD, com a cara nova de Cavaco Silva, e o PRD, impulsionado pelo popular Ramalho Eanes.





O resultado é um desastre. Com apenas 21% dos votos, o PS tem o seu pior resultado de sempre. O PRD rouba muito eleitorado socialista, Cavaco vence sem maioria.Soares e o PS estão na maior crise das suas vidas. As sondagens para as presidenciais são impiedosas - e surge ainda um improvável rival à esquerda. Salgado Zenha é candidato, apoiado por comunistas e pelo PRD. Desvinculou-se do PS, que tinha fundado.A tensão à esquerda marca toda a campanha. É a única vez que há uma segunda volta nas presidenciais - à primeira, Freitas do Amaral vence destacado. Soares fica muito distante, e precisa dos votos de quem jurou nunca votar nele.Álvaro Cunhal, secretário-geral do PCP, teve de vir a público.. Nessa segunda volta, os comunistas engolem um sapo., afirma Soares.Mário Soares, o único líder que os socialistas conheceram, entra no Palácio de Belém e sai do Largo do Rato.Na batalha da sucessão, Jaime Gama é o rosto dos Soaristas, e Vítor Constâncio o da nova geração do PS. Em 1986, o partido escolhe o jovem Constâncio.A palavra-chave é tentar - até porque a conjunta é difícil.Logo em 1987, uma moção de censura faz cair o governo de Cavaco, e o PS apresenta a Soares uma espécie de geringonça, com o partido de Eanes e os comunistas. Mas Soares critica a postura socialista, e dissolve o parlamento., refere o PR.As eleições dão a maioria absoluta do PSD, a primeira de um só partido. A derrota do PS não abala a liderança de Constâncio. Para fora, o partido mostra-se mais unido do que nunca, mas por dentro, Constâncio sente falta de solidariedade., diz Constâncio.Mas na sucessão, volta a avançar um nome do ex-secretariado. Jorge Sampaio enfrenta o repetente Jaime Gama. A batalha é tensa e barulhenta - vence Sampaio, que só tinha aderido ao partido no final dos anos 70.Nas eleições europeias, o PS perde por pouco e anima-se. Mas nas autárquicas, Sampaio tem as mesmas dificuldades que Constâncio para encontrar nomes para avançar. Para Lisboa, surpreende todos e é ele próprio candidato., diz o secretário-geral.A candidatura abre o caminho a uma das primeiras alianças de esquerda – o PCP está numa lista conjunta com o PS, para derrotar Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é a união de forças da esquerda que vence, e Sampaio junta o cargo de presidente da câmara ao de secretário-geral do PS.Da vida interna do PS, o fundador quer distanciamento - até porque o Presidente da República é por esta altura cada vez mais popular. Corre o país nas presidências abertas, com banhos de multidão.As críticas à maioria de Cavaco são pouco pronunciadas - sinal disso é o apoio do PSD à recandidatura, ao lado do PS.As presidenciais são um passeio - Soares vence com 70% dos votos, um recorde eleitoral que ainda não foi batido.Com os destinos da capital nas mãos, Sampaio esforça-se por não largar o país. Apresenta uma moção de censura, e até segue animado até à campanha das legislativas. Mas rapidamente se percebe que o PSD não deixa escapar a vitória. Pior - a maioria absoluta de Cavaco sai reforçada., diz Sampaio.No dia seguinte, Guterres diz-se "em choque" com o resultado. E abre caminho a mais um duelo dentro do PS.