PS acusa Chega de "embuste e engano" no apoio às famílias

Quando apresenta dois projetos-lei que sabe que não pode ter aplicação em 2026, liberta as mãos do governo “ até dezembro, explicou numa conferência de imprensa na sede do PS em Lisboa, em causa estão propostas para descer o IVA dos combustíveis e o cabaz alimentar. , explicou numa conferência de imprensa na sede do PS em Lisboa, em causa estão propostas para descer o IVA dos combustíveis e o cabaz alimentar.

Eurico Brilhante Dias defendeu que essas medidas não podem esperar porque "os portugueses não vão aguentar até janeiro" e argumentou que os projetos de resolução que o PS tem apresentado com recomendações ao Governo "são a eficácia possível dos partidos da oposição" para o ano orçamental em curso.





“Um embuste, um absoluto embuste. Um engano, porque é evidente que estes projetos-lei são serão discutidos em toda a sua profundidade na especialidade”.

Eurico Brilhante Dias afirma ainda que o governo deve “ajudar, já hoje, os portugueses nos combustíveis, no cabaz alimentar. Quando as famílias portuguesas passam muitas dificuldades”.





O líder parlamentar do PS não quis anunciar, para já, como é o seu partido vai votar os projetos de lei do Chega, no dia 24 de setembro, e não excluiu a possibilidade de, em sede orçamental, vir a aprovar alterações ao IVA dos combustíveis e bens alimentares para 2027 - se até lá o Governo PSD/CDS-PP nada fizer nesta matéria.





PS e Chega têm trocado acusações sobre quem tem tido as iniciativas preponderantes para reduzir temporariamente o IVA dos combustíveis de 23% para 13% e aplicar IVA zero ao cabaz de bens alimentares essenciais, no atual contexto de aumento de preços. O Chega inviabilizou projetos de resolução do PS com recomendações ao Governo, e o PS inviabilizou projetos de lei do Chega.





Para Eurico Brilhante Dias, “onos combustíveis, no cabaz alimentar e até no apoio que as pessoas precisam para pagar a prestação da casa”.O líder parlamentar do PS frisa ainda que a proposta apresentada pelo Chega, “não terá eficácia em 2026, como não terá a sua votação final global, quanto mais a sua promulgação, antes que seja conhecida a proposta de lei do Orçamento do Estado”.”, acrescentou.O socialista recordou ainda que “o”, no entanto, “o Chega foi sempre dando um ponto de fuga para que o governo não assumisse as suas responsabilidades”.