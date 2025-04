PS afirma que houve "apagão no Governo central"

O líder socialista fala "numa ausência de liderança, de orientação e de apoio quando o país mais precisava". "Durante horas, milhões de pessoas ficaram sem acesso a informação fiável, sem orientações claras, quando se esperava uma resposta célere e eficaz".





O secretário-geral do PS considerou que o executivo falhou "na comunicação e falhou sobretudo no seu dever de proteger e informar os cidadãos" no momento "em que a confiança nas instituições é mais necessária do que nunca".



Para Pedro Nuno Santos, o país esteve "bastante tempo com notícias falsas e alarmantes a circular" e com falta de informação por parte das autoridades.



"O Governo falha sempre na resposta às crises. Nunca falha na propaganda", acusou.





"As experiências dos últimos meses já mostraram quão incompetente este Governo é na gestão dos momentos de crise. O que ontem se viveu fez-nos lembrar os incêndios de 2024 e a mais recente crise no Inem. Momentos críticos em que o Governo desapareceu", acusou.