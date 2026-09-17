PS apoia CPI aos exames após envio de 30 perguntas ao Governo: "Ministro teve todas as possibilidades de cooperar"

Não apenas em relação à questão dos exames, mas em relação a uma matéria de uma dimensão muito mais alargada, que é o desmantelamento das estruturas orgânicas do ministério", justificou. ", justificou.

Segundo a deputada Aida Carvalho, os deputados do PS enviaram cerca de 30 perguntas sobre o processo e aguardaram pelos esclarecimentos do Ministério da Educação: “”, explicou a socialista, que acrescenta: “".Em declarações no programa, a socialista insistiu que o ministro da Educação teve oportunidade para esclarecer as dúvidas levantadas pelo PS, mas que”, afirmou a deputada, que dá como exemplo uma pergunta concreta sobre o número de provas que tinham sido agrafadas pelos professores, depois de o ministro ter "" por alguns dos problemas verificados nos exames: “”, disse Aida Carvalho.Para os socialistas, Fernando Alexandre teve "" com o PS e só a ausência de esclarecimentos leva o partido a alinhar com a proposta apresentada pelo BE. Aida Carvalho deixou também claro que o apoio socialista à CPI não se limita aos problemas ocorridos com os exames digitais e que

Vice-presidente do PSD admite CPI aos exames, mas fala em “banalização” dos inquéritos parlamentares

A posição do PS foi contestada pela vice-presidente do PSD, Inês Palma Ramalho, que considera que uma comissão parlamentar de inquérito pode ser criada para "escrutinar" a atuação do Executivo, mas questiona a necessidade de recorrer a este instrumento no caso da classificação digital dos exames nacionais.

udo o que aconteceu para trás, porque o tema do desmantelamento não é um tema que nasceu agora, nem a desorganização do ministério nasceu agora". A social-democrata avisa ainda que também os governos do PS vão estar sob escrutínio por parte dos deputados: "T".

", afirmou a dirigente social-democrata, que considera que existe uma "" deste mecanismo da Assembleia da República: "".No mesmo sentido, Inês Palma Ramalho assinalou que, por diversas vezes,sobre o processo.”, afirmou a dirigente do PSD, que admitiu, contudo, que, caso a CPI avance, deve analisar não apenas os exames, mas também a reorganização do Ministério da Educação: “”.

IL vai abster-se e critica “banalização” das CPI, mas não poupa o ministro: "Muitas vezes não respondia às questões"

A Iniciativa Liberal também considera que existe uma tendência para a “banalização” das comissões parlamentares de inquérito, mas decidiu não votar contra a proposta do Bloco de Esquerda. A deputada Angélica da Teresa anunciou, no programa Entre Políticos, que a IL vai abster-se no momento da votação da proposta.

Aquilo que os portugueses eventualmente vão ter a oportunidade de perceber é que estamos a falar do maior empregador do país inteiro, ou seja, o Ministério da Educação tem mais funcionários do que a maior empresa privada portuguesa em Portugal", sublinhou. ", sublinhou.

", confirmou a deputada, que criticou a forma como o ministro da Educação comunicou durante o processo dos exames: “”, lamentou.A IL considera, ainda assim, que os trabalhos parlamentares em curso na comissão de Educação ainda não terminaram e que há outras formas de obter esclarecimentos: "".A deputada liberal e coordenadora do partido na comissão de Educação defendeu também que umae a utilização de recursos externos para assegurar determinadas funções do Ministério da Educação.

"Estamos a pagar à Deloitte para resolver um problema que não foi resolvido" aponta deputada do LIVRE

O LIVRE rejeita a ideia de uma "banalização" das comissões parlamentares de inquérito e considera que a existência de uma CPI é consequência da necessidade de escrutinar a ação governativa.

", afirmou Filipa Pinto.A deputada do LIVRE e coordenadora do partido na comissão de Educação questiona, em particular, quais foram os estudos, relatórios ou pareceres que sustentaram a decisão de avançar com a digitalização alargada dos exames. "”, insistiu.O LIVRE quer também que sejamno âmbito deste processo.”, criticou a deputada, que acrescenta: "".Filipa Pinto defende ainda que a, permitindo perceber o que correu mal e evitar que os mesmos problemas se repitam no futuro.", concluiu.é moderado pelo jornalista João Alexandre.