PS aponta Fernando Alexandre como candidato a pior ministro da Educação desde o 25 de Abril
O líder parlamentar do PS apontou hoje Fernando Alexandre como candidato a pior ministro da Educação desde o 25 de Abril, considerando escandaloso que haja centenas de alunos sem colocação no ensino público.
"No século XXI, em 2026, é escandaloso que a educação pública deixe centenas de pessoas de fora, centenas de alunos sem acesso ao ensino público, que é obrigatório, é o ensino obrigatório", declarou Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, em Lisboa.
Segundo o líder parlamentar do PS, perante esta situação -- que levou um grupo de pais a anunciar um processo contra o Ministério da Educação -- o ministro teve "a resposta do costume: não assume responsabilidades e faz investigação às escolas, aos diretores das escolas e aos professores".
"Algum dia terá que assumir as responsabilidades. Ainda não resolvemos o problema da barafunda dos exames e já temos outro problema", criticou.
Eurico Brilhante Dias concluiu que Fernando Alexandre "provavelmente candidata-se a ser o pior ministro da Educação desde o 25 de Abril".