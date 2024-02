PS apresenta programa eleitoral

Foto: Estela Silva - Lusa

Os socialistas preveem aumentar em 50 euros, todos os anos, a despesa com arrendamento, dedutível em sede de IRS, até atingir 800 euros em 2028.



Entre as medidas já antecipadas por Pedro Nuno Santos está também a promessa de alargar o IRS Jovem a não licenciados e a extensão do apoio ao alojamento dos estudantes do Ensino Superior para jovens da classe média.



O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, garantiu também que, se formar governo, vai eliminar todas as portagens nas antigas SCUT no interior do país e no Algarve, alargar o desconto do IVA na eletricidade e retirar os rendimentos dos filhos das condições de acesso ao Complemento Solidário para Idosos.