PS aprova listas de candidatos em Comissão Política Nacional na 4.ª feira

Segundo a convocatória, assinada pelo líder do partido, Pedro Nuno Santos, a reunião tem como ponto único a "aprovação das listas de candidatos à eleição de Deputados à Assembleia da República".

Esta reunião vai acontecer um dia depois do fim das sessões setoriais que o PS está a promover esta semana com vista à atualização do programa eleitoral que vai apresentar às eleições legislativas de 18 de maio.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar um terço do total de lugares, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das comissões políticas federativas de cada círculo eleitoral.

De acordo com o mapa calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), as candidaturas devem ser apresentadas até 07 de abril ao juiz presidente do tribunal da comarca com sede na capital do círculo eleitoral.