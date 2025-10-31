PS assume pelouros em Cascais e reforça maioria de Nuno Piteira Lopes (PSD/CDS-PP)

Em declarações à Lusa, Piteira Lopes, eleito pela coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), avançou que "há um alinhamento entre duas forças políticas, a bem de Cascais e de todos os cascaenses", que "para já, é um entendimento entre a coligação Viva Cascais e os dois eleitos pelo Partido Socialista, mantendo, obviamente, aquilo que é as diferenças de cada um dos partidos".

"Chegámos a um entendimento, um entendimento que resulta da leitura responsável dos resultados eleitorais de 12 de outubro. Os resultados expressaram, de forma clara, atribuir a presidência ao Viva Cascais. Mas também demonstraram o desejo de um novo ciclo, maior equilíbrio e maior cooperação política", afirmou o vereador João Ruivo (PS), assumindo que se trata de "um acordo com o sentido de responsabilidade democrática, com transparência e com compromisso".

Os vereadores socialistas João Ruivo e Alexandra Domingos assumirão, respetivamente, as áreas do Desenvolvimento e Promoção Económica e Licenciamento de Atividades Económicas, e da Captação de Recursos, Projetos Comparticipados e Fundos Comunitários e Emprego e Estratégia de Smart Cities.