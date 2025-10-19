Política
PS avança para apoio a Seguro na corrida a Belém
Foi acolhida pela Comissão Nacional do PS a proposta conjunta de José Luís Carneiro, secretário-geral, e Carlos César, presidente do partido, para dar o apoio socialista à candidatura presidencial de António José Seguro.
A proposta de José Luís Carneiro de apoio a Seguro foi feita conjuntamente com Carlos César, com o líder socialista a lembrar que "é o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões".
A decisão sobre um apoio socialista à candidatura de António José Seguro foi guardada para esta reunião da Comissão Nacional, em Penafiel, muito depois de o antigo secretário-geral do PS avançar para a corrida a Belém, o que aconteceu há quatro meses.
José Luís Carneiro fez sempre questão de adiar uma tomada de posição para depois das Autárquicas, que tiveram lugar no passado domingo.
A reunião de Penafiel começou cerca das três da tarde, tendo na agenda, além do apoio a Seguro, os resultados obtidos pelo partido nas eleições de há uma semana e o posicionamento do partido na votação do Orçamento do Estado para 2026.
A reunião do órgão máximo do PS entre congressos decorre em Penafiel, no distrito do Porto, onde vão também decorrer as jornadas parlamentares do partido na segunda e terça-feira.
O secretário-geral do PS considera que Seguro representa o "campo do socialismo democrático" num "tempo especialmente exigente".
"Quem representa esse campo do socialismo democrático é o António José Seguro".
Carneiro sublinhou as qualidades e "provas dadas" de António José Seguro, dizendo acreditar que apenas o antigo líder socialista e o socialismo democrático que representa, a autêntica social-democracia, serão capazes de responder às exigências atuais.
"António José Seguro, além de ter sido secretário-geral dos jovens socialistas, foi também secretário-geral do nosso Partido. Tem provas dadas, no serviço aos valores democráticos e aos valores constitucionais. Como deputado, esteve na origem de uma das importantes reformas do Parlamento, foi secretário do Estado da Juventude, foi ministro-adjunto do primeiro-ministro António Guterres e deputado ao Parlamento Europeu", acrescentou José Luís carneiro.
