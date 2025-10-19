PS avança para apoio a Seguro na corrida a Belém

A proposta de José Luís Carneiro de apoio a Seguro foi feita conjuntamente com Carlos César, com o líder socialista a lembrar que "é o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões".













A reunião de Penafiel começou cerca das três da tarde, tendo na agenda, além do apoio a Seguro, os resultados obtidos pelo partido nas eleições de há uma semana e o posicionamento do partido na votação do Orçamento do Estado para 2026.



A reunião do órgão máximo do PS entre congressos decorre em Penafiel, no distrito do Porto, onde vão também decorrer as jornadas parlamentares do partido na segunda e terça-feira.



José Luís Carneiro fez sempre questão de adiar uma tomada de posição para depois das Autárquicas, que tiveram lugar no passado domingo.

O secretário-geral do PS considera que Seguro representa o "campo do socialismo democrático" num "tempo especialmente exigente".



"Quem representa esse campo do socialismo democrático é o António José Seguro".



Carneiro sublinhou as qualidades e "provas dadas" de António José Seguro, dizendo acreditar que apenas o antigo líder socialista e o socialismo democrático que representa, a autêntica social-democracia, serão capazes de responder às exigências atuais.



"António José Seguro, além de ter sido secretário-geral dos jovens socialistas, foi também secretário-geral do nosso Partido. Tem provas dadas, no serviço aos valores democráticos e aos valores constitucionais. Como deputado, esteve na origem de uma das importantes reformas do Parlamento, foi secretário do Estado da Juventude, foi ministro-adjunto do primeiro-ministro António Guterres e deputado ao Parlamento Europeu", acrescentou José Luís carneiro.

A decisão sobre um apoio socialista à candidatura de António José Seguro foi guardada para esta reunião da Comissão Nacional, em Penafiel, muito depois de o antigo secretário-geral do PS avançar para a corrida a Belém, o que aconteceu há quatro meses.