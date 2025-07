PS avisa que aumento da despesa militar exige apoio político alargado

Em carta dirigida a Luís Montenegro, o líder socialista propõe a criação de um grupo de trabalho entre os dois partidos, para que sejam concertadas propostas.José Luís Carneiro desafia o primeiro-ministro a aceitar um acordo estratégico na área da Defesa.Quanto às novas tarifas que os Estados Unidos pretendem impor aos produtos europeus, a partir de 1 de agosto, José Luís Carneiro aconselha o Executivo a reunir-se "o mais rapidamente possível" com os representantes dos setores de produção que venham a ser mais afetados pelas taxas alfandegárias.Na noite de domingo, em Lousada, o secretário-geral do PS fez também referências à situação na Saúde. Carneiro descreve o cenário como degradante e diz que o SNS está hoje pior do que quando os socialistas estavam no Governo.