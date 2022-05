PS chumba audições no âmbito do caso da câmara de Setúbal

O PS chumbou as audições do presidente da câmara de Setúbal e da embaixadora da Ucrânia no Parlamento, assim como a da secretária-geral dos serviços de informação. Os socialistas foram os únicos a votar contra depois de se saber que Igor Kashin e outros cidadãos russos estão a ser investigados pelas secretas desde 2014.