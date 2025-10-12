Política
Autárquicas 2025
PS conquista câmara de Viana do Alentejo à CDU
O PS venceu hoje as eleições autárquicas em Viana do Alentejo, distrito de Évora, conquistando esta câmara à CDU (PCP/PEV), quando estão apurados os resultados nas três freguesias do concelho, segundo o Ministério da Administração Interna.
Com 40,67% dos votos e dois mandatos, o PS conseguiu a presidência da câmara, ficando a CDU em segundo lugar, também com dois mandatos mas apenas 32,5% dos votos. O Chega elegeu pela primeira vez um vereador, com 18,8% dos votos. Já o PSD/CDS-PP perdeu o mandato obtido nas autárquicas de 2021.
O novo presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo é Luís Miguel Horta Metrogos.
