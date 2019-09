PS conquista quatro concelhos em que PSD sempre ganhou desde 1976

Lusa23 Set, 2019, 07:41 | Política

Segundo os resultados das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os socialistas arrecadaram a vitória no Funchal, com 39,00%, em Machico, com 48,09%, no Porto Santo, com 50,75%, e em Santa Cruz, com (30,65%), encostando o PSD para o segundo lugar nestes concelhos madeirenses.

Desde as primeiras eleições legislativas na Região Autónoma da Madeira, em 1976, o PSD ocupou sempre o primeiro lugar em todos os concelhos, ciclo que hoje termina com a vitória do PS em quatro municípios.

No Funchal, o PSD registou 44,60% dos votos em 1976, o que lhe garantiu a liderança nas opções dos votantes, primeiro lugar que assegurou em todas as eleições legislativas regionais da Madeira até 2015, ano em que contou com 42,49% dos votos.

Nas eleições de hoje, o PS tirou o primeiro lugar aos sociais-democratas no Funchal, vencendo com 39,00%, seguindo-se PSD com 37,09% e CDS-PP com 5,74%.

No concelho de Machico, os sociais-democratas desceram dos 53,71% votos registados em 1976 para 34,53% votos arrecadados hoje, o que resultou na perda do primeiro lugar, que ocupou sempre em todos os atos eleitorais nas legislativas regionais da Madeira, e na vitória do PS com 48,09%.

A principal reviravolta destas eleições legislativas regionais verificou-se no Porto Santo, com o PSD a registar a maior derrota, passando dos 54,95% de votos registados em 2015 para 35,73%, apesar de a quebra de número de votantes ser de 1.532 para 1.089, o que resulta na perda de 443 votos.

Neste ato eleitoral, o PS conseguiu 1.547 votos (50,75%) no Porto Santo, quando em 2015, quando se apresentou na coligação PS-PTP-PAN-MPT, tinha arrecadado 504 (18,08%), triplicando assim o número de votos.

Em 1976, o PSD teve 53,39% dos votos no Porto Santo, maioria absoluta que se manteve intocável até 2015, sempre com o PS em segundo lugar nas opções dos porto-santenses.

Além do Funchal, Machico, Porto Santo, os socialistas roubaram a liderança do PSD no concelho de Santa Cruz, onde em 1976 os sociais-democratas arrecadaram uma maioria absoluta de 67,70% e, mesmo nas eleições em que não conseguiu esse efeito, ficou sempre em primeiro lugar até 2015, ano em que teve o pior resultado, com 34,10%, mas que foi superado hoje com o resultado de 30,65% dos votos.

Apesar de o PS ter conquistado quatro concelhos, o PSD mantém a liderança nos restantes sete dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira: Calheta, com 56,29%, Câmara de Lobos, com 46,71%, Ponta do Sol, com 50,39%, Porto Moniz, com 47,76%, Ribeira Brava, com 47,90%, Santana, com 42,40%, e São Vicente, com 56,10%.

Nestes sete concelhos liderados pelos sociais-democratas, os socialistas ocuparam o segundo lugar em todos.