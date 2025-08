PS considera reconhecimento da Palestina tardio e que Governo falhou avaliação da urgência

"Aquilo que o Governo está a reconhecer, iniciando este processo, é de que falhou na sua avaliação da importância e da urgência deste passo. Se se quer efetivamente contribuir para uma solução duradoura, se se quer garantir o direito aos dois Estados a existirem em segurança e em paz, é indispensável o reconhecimento do Estado da Palestina", afirmou o deputado do PS Pedro Delgado Alves, em declarações à agência Lusa.

Na perspetiva do deputado socialista, o Governo liderado por Luís Montenegro "tardiamente inicia este processo" e isso acontece, "em grande medida, influenciado pelas decisões que têm ocorrido nas últimas semanas" de países como França, Reino Unido ou Canadá.

"O Governo podia ter estado entre aqueles Estados que mais cedo reconheceram esta necessidade e, portanto, deixou-se ficar para um momento em que é fundamental que Portugal também dê este passo, mas é um momento em que não terá um contributo tão determinante como poderia ter feito no passado", apontou.

Sendo esta uma questão com "bastante tempo, bastante reflexão, bastante maturação", para Pedro Delgado Alves, "o Governo perdeu uma oportunidade de também ajudar a influenciar a situação, resguardando-se e recatando-se, se calhar com algum cálculo ou com alguma segunda intenção".

"O PS já no passado, na legislatura anterior e novamente nesta legislatura, tinha apresentado um projeto de resolução, que depois foi chumbado até pela maioria na qual se encontrava os dois partidos que suportam o Governo, para proceder ao reconhecimento urgente do Estado da Palestina", lembrou.

Segundo o deputado do PS, há um "falta de clareza" do Governo nestas matérias, "como também recentemente se verificou em relação à questão do Saara Ocidental, "em que a posição do Governo português também passou a ser equívoca".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que vai ouvir o Presidente da República e os partidos políticos com representação parlamentar com vista a "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

"O Governo decidiu promover a auscultação de sua Excelência o Senhor Presidente da República e dos Partidos Políticos com representação na Assembleia da República, com vista a considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano, num procedimento que possa ser concluído na semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ter lugar em Nova Iorque no próximo mês de Setembro", anunciou o primeiro-ministro, em comunicado.