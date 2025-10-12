PS conta manter-se como partido com mais câmaras e duplicar capitais distrito

"As notícias da erosão estrutural do ponto de vista eleitoral do Partido Socialista eram manifestamente exageradas", disse o pelo coordenador autárquico do PS, André Rijo, numa declaração aos jornalistas na sede do PS, em Lisboa.

O responsável socialista afirmou que, "com elevada probabilidade", o PS "conseguirá alcançar, sensivelmente, exatamente o mesmo número de votos que teve há quatro anos" e conseguirá também "manter-se como o partido que conquista mais presidências de câmara no país".

"Queria também dizer que já é possível chegarmos a uma conclusão, que é o facto de o Partido Socialista, também elevada probabilidade, vir a conquistar mais capitais de distrito, o que significa que vamos praticamente, diria, duplicar as capitais de distrito que atualmente temos e, eventualmente, acrescer ainda mais uma capital de distrito", disse.

Questionado sobre as capitais de distrito esperava ganhar, André Rijo disse ser Faro, Coimbra, Braga, Viseu, Bragança, Évora e Aveiro, esperando manter as atuais cinco.

"Finalmente, dizer que estamos a lutar, taco a taco, para poder ganhar Lisboa e o Porto", acrescentou.

