PS da Madeira vota a favor da moção de censura do Chega a Albuquerque

, afirmou o líder socialista madeirense, acusando o Executivo insular de Albuquerque de "falhar" nas suas promessas aos habitantes do arquipélago.A moção de censura vai ser debatida e votada pela Assembleia Legislativa a 18 de novembo.

Na tarde deste sábado, Cafôfo considerou que a decisão de votar favoravelmente a moção de censura é "coerente" com as denúncias que o Partido Socialista tem feito contra o presidente do Executivo. "Não vamos segurar o Governo de Miguel Albuquerque", garantiu.







"Temos um presidente do Governo que é arguido por casos de corrupção ativa e passiva, que não quer responder à justiça, está a fugir à justiça porque não pede a retirada da sua imunidade enquanto membro do Conselho de Estado, e temos num Governo de oito elementos, cinco, incluindo o presidente, a contas com a justiça", afirmou Paulo Cafôfo.