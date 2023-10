PS diz que orçamento "não deixa ninguém para trás"

O PS também reagiu à apresentação do Orçamento do Estado por parte de Fernando Medina e Jamila Madeira falou num documento que apoia os portugueses nos problemas. "Convergimos em termos salariais. Uma vez mais, o governo vai ao encontro dessa necessidade".

A deputada socialista destacou o aumento do salário mínimo e das pensões em valores acima da inflação, a redução da taxa de IRS nos primeiros cinco escalões e a aposta no IRS Jovem.



"São instrumentos que pretendem continuar a senda do Partido Socialista: não deixar ninguém para trás". Jamila Madeira falou ainda na redução da dívida pública, destacando que Portugal vai estar à frente de outros países europeus mais competitivos.