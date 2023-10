Eurico Brilhante Dias, do PS, diz que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi muito orientado para o futuro e para a resposta a desafios como alterações climáticas. Brilhante Dias diz que não houve recados para o Governo no que toca às inércias de que o Presidente falou, e argumentando que o PS é o partido da Justiça Social e que o próximo Orçamento do Estado "vai seguramente" se centrado no rendimento das famílias.