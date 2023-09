Todos os partidos entendem que há espaço para o debate quinzenal com o primeiro-ministro antes do Orçamento do Estado, à exceção dos socialistas.





As várias forças políticas com assento parlamentar também acusam o Chega, Natália Carvalho, de ter feito um favor ao partido do Governo.



Da Conferência de Líderes não saiu uma data para o próximo debate quinzenal.