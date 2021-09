PS em Viseu conseguiu o "melhor resultado de sempre"

"Quando vamos à disputa de eleições, tudo pode acontecer e nós criámos um grande movimento político, de várias sensibilidades e orientações partidárias, e só tivemos o melhor resultado de sempre que o Partido Socialista tem desde o 25 de Abril", destacou João Azevedo.

Em declarações à agência Lusa, o candidato sublinhou que, "pela primeira vez, o órgão executivo é um órgão que está muito repartido, cinco a quatro, e é a primeira vez que isto acontece em Viseu".

O partido conquistou também a presidência de quatro freguesias: "Repeses e São Salvador, Rio de Loba, a segunda maior do concelho, Mundão e Lordosa", e "com grandes resultados noutros sítios". onde disse que ficaram "a muito pouco da vitória" o que é a "semente que está no território".

"[Este] é um mandato para me projetar para ser candidato nas próximas eleições. Vou ser candidato à Câmara de Viseu daqui a quatro anos, para ganhar. Sou determinado, enquanto não atingir os objetivos, não vou parar", prometeu.

João Azevedo adiantou que, com ele, "está um exército organizado para um combate de quatro anos na rua, em todos os sítios deste concelho para ganhar as eleições" autárquicas daqui a quatro anos.

Um exército "com gente com liberdade que não tem nada a ver com o Partido Socialista, uns têm, mas outros não, com muitos jovens, com muitas mulheres, uma coisa nova e com um discurso completamente diferente".

Do resultado da noite, assumiu que "não é nenhuma vitória," apesar dos resultados históricos do partido em Viseu, porque não atingiu os objetivos a que se propôs, ganhar, e prometeu "fazer uma oposição séria, frontal, uma oposição de defesa dos interesses das mulheres e homens de Viseu, de uma forma muito clara".

"Já fui presidente de câmara, já fui vereador de oposição, não vou para a câmara para brincar, vou fazer uma oposição a sério, de grande respeito pelo doutor Ruas", disse.

Fernando Ruas foi eleito presidente da Câmara de Viseu pelo PSD com 46,68% dos votos (24.363 votos) e conseguiu cinco mandatos enquanto João Azevedo, candidato do PS, conquistou 38,26% (19.968) e alcançou os restantes quatro mandatos.

Nestas eleições concorreram também Pedro Calheiros do Chega, que atingiu 2,95% (1.542 votos); Fernando Figueiredo pela Iniciativa Liberal, com 2,20% (1.147); Nuno Correia da Silva do CDS-PP com 2,02% (1.054); Manuela Antunes pelo BE com 2,01% (1.051); Diogo Chiquelho pelo PAN com 1,26% (657) e Francisco Almeida pela CDU com 1,17% (609).

De 92.444 inscritos no concelho de Viseu, votaram 52.189, ou seja, 56,45%. Foram ainda registados 2,17% (1.135) votos em branco e 1,27% (663) votos nulos.