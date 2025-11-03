PS envia carta ao Governo sobre retirada de proteção a estudantes que fugiram da Ucrânia

O assunto esteve em destaque num encontro na sede do PS entre alguns destes estudantes e o líder socialista, José Luís Carneiro.





Por considerar estar em causa uma situação de "insensibilidade e desumanidade atroz", o líder socialista comprometeu-se, neste encontro, a sensibilizar o Governo sobre esta matéria, dirigindo uma missiva ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que tem a tutela das migrações, e ao ministro da Educação, por tutelar o ensino superior, e deixou um apelo ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O trabalho é do jornalista da Antena 1 João Alexandre.

O caso foi noticiado na semana passada e dá conta de que os estudantes que chegaram ao abrigo do estatuto de proteção temporária têm vindo a ser notificados pelas autoridades portuguesas.De acordo com as explicações dadas no parlamento pelo ministro da Presidência, a AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo está a notificar os estudantes estrangeiros que fugiram da guerra da Ucrânia, para verificar se cumprem os requisitos para obter autorização de residência.