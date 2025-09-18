PS está "preocupado" com postura da ministra da Saúde: "Vai empurrando com a barriga"

", afirmou, no programa Entre Políticos, a deputada Susana Correia, que aponta erros em momentos de "situações trágicas que seriam evitáveis" e poucos resultados após "", desde logo, em torno do Plano de Emergência e de Transformação na Saúde apresentado pelo Governo no ano passado.Para a coordenadora dos socialistas na comissão parlamentar de saúde, nem mesmo o anúncio de que vai ser criada uma urgência regional de obstetrícia para a Península de Setúbal pode tranquilizar os utentes.", aponta, na Antena1, a deputada do PS, que considera que, mesmo depois de várias horas a responder aos deputados, Ana Paula Martins não foi clara sobre as soluções: "".".A socialista aponta ainda falta de respostas por parte do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Álvaro Almeida, e defende o caminho seguido, no passado, pelo primeiro CEO do SNS, Fernando Araújo.", diz.

Ex-bastonário Miguel Guimarães elogia "caminho certo" de Ana Paula Martins

Apesar das dificuldades sentidas pela ministra da Saúde - que afirmou, inclusive, que foi "" sobre uma solução para as urgências de obstetrícia e ginecologia na Península de Setúbal -, Miguel Guimarães, deputado do PSD, deixa elogios à forma como Ana Paula Martins tem respondido às críticas e considera "" o modelo apresentado perante os deputados.No parlamento, a ministra anunciou que o Governo vai criar a curto prazo uma urgência regional de obstetrícia em que o Hospital Garcia de Orta, em Almada, irá funcionar em permanência e o Hospital de Setúbal irá receber casos referenciados pelo SNS 24 e o INEM.", detalha, em declarações à Antena 1, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos." para dar resposta aos atuais problemas, até porque, defende Miguel Guimarães, não está disponível o número de médicos suficientes para manter as urgências abertas durante 24 horas.".

Livre desconfia da "capacidade" da ministra para resolver problemas

A reformulação do modelo de urgências de obstetrícia e ginecologia na margem sul do Tejo também levanta muitas dúvidas ao Livre, que não vê em Ana Paula Martins as capacidades necessárias para responder aos problemas com eficácia.", aponta o deputado Paulo Muacho, que sublinha: "".O deputado e coordenador do grupo parlamentar do Livre na comissão de saúde considera ainda que Ana Paula Martins não explicou aos deputados o que motivou as dificuldades do Governo em contratar profissionais, o que levou a governante a dizer-se "enganada" sobre uma solução para o caso.", lamenta." que a ministra da Saúde preste declarações ao país em que afirma ter sido "enganada" quanto a uma solução para a região de Setúbal: "".

PCP critica anúncio de Ana Paula Martins: "A concretizar-se, não vamos ter mais médicos"

Para além do Livre, também o PCP, por Bernardino Soares, assinala que um dos grandes problemas é a falta de médicos obstetras, e acusa a ministra da Saúde de se limitar a fazer remendos nos problemas que o SNS enfrenta.", afirmou no programa Entre Políticos, o coordenador do PCP para a área da saúde.Segundo o ex-líder parlamentar comunista, a concretizar-se o plano do Executivo, não haverá mais médicos ao serviço do SNS nesta região do país: ""." pelos médicos e por outros profissionais ao longo dos anos, o que tem, entende o dirigente comunista, levado a um caminho negativo para o SNS.

"Não é só desta ministra e deste Governo. O que é que nós temos que fazer? Não é encerrar serviços, é criar melhores condições no Serviço Nacional de Saúde para os médicos e outros profissionais não quererem sair. Porque é que não temos o internato médico de especialidade como o primeiro grau da carreira médica? Daria um incentivo para que os internos continuassem no Serviço Nacional de Saúde", afirma.





