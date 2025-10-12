Especial
PS ganha a Câmara de Serpa, até agora bastião comunista

por Lusa

O PS vai liderar a Câmara Municipal de Serpa, conquistando um bastião comunista nas eleições autárquicas de hoje, quando estão apurados os resultados nas seis freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, com 41,25%, o segundo mais votado é o PCP-PEV (CDU), com 33,62%, e o terceiro é o PSD/CDS-PP, com 8,41% dos votos.

O socialista Francisco Picareta foi eleito presidente da Câmara Municipal de Serpa (distrito de Beja), com maioria absoluta.

