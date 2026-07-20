Política
PS insiste na revisão gratuita dos exames nacionais
O PS quer que o Ministro da Educação pondere a gratuitidade das reapreciações das provas nacionais. Fernando Alexandre recusou hoje o pedido de professores e pais para abolir os 25 euros exigidos para a reapreciação dos exames, justificando tratar-se de uma "taxa moderadora".
O deputado socialista Porfírio Silva desafia o ministro a voltar atrás na decisão.
Porfírio Silva reconhece que "não há soluções mágicas para resolver uma embrulhada" como aquela em que se tranformou a questão dos exames nacionais.
Porfírio Silva reconhece que "não há soluções mágicas para resolver uma embrulhada" como aquela em que se tranformou a questão dos exames nacionais.
Declarações do deputado do PS depois da conferencia de imprensa do ministro da Educação.Fernando Alexandre decidiu não alterar o calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior mas anunciou uma segunda época especial para setembro para os alunos que se sintam prejudicados pelos erros na classificação das provas.