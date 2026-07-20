PS insiste na revisão gratuita dos exames nacionais

PS insiste na revisão gratuita dos exames nacionais

O PS quer que o Ministro da Educação pondere a gratuitidade das reapreciações das provas nacionais. Fernando Alexandre recusou hoje o pedido de professores e pais para abolir os 25 euros exigidos para a reapreciação dos exames, justificando tratar-se de uma "taxa moderadora".

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Cotrim - Lusa

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O deputado socialista Porfírio Silva desafia o ministro a voltar atrás na decisão. 

Porfírio Silva reconhece que "não há soluções mágicas para resolver uma embrulhada" como aquela em que se tranformou a questão dos exames nacionais.

Declarações do deputado do PS depois da conferencia de imprensa do ministro da Educação. 
 Fernando Alexandre decidiu não alterar o calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior mas anunciou uma segunda época especial para setembro para os alunos que se sintam prejudicados pelos erros na classificação das provas.

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