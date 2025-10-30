PS insiste na saída da ministra da Saúde: "Há muito tempo que já não assume as suas responsabilidades"

", disse, na Antena 1, a deputada socialista Sofia Andrade, que, tal como o líder do PS, aponta a Luís Montenegro: "".No programa Entre Políticos, a deputada frisou que, enquanto líder da oposição, Luís- e defendeu que a área sempre teve problemas "" para resolver.", lamentou a socialista.No mesmo sentido, Sofia Andrade afirma que Ana Paula Martins e Luís Montenegro "" com o dia-a-dia da governação, até porque, aponta a deputada, o primeiro-ministro "" no setor." no SNS.

"É um acumular de situações. A ministra da Saúde teve muito tempo para mostrar algum trabalho", vincou a deputada Sofia Andrade, que sublinha que são várias as questões que exigem respostas de Ana Paula Martins, que é ouvida esta semana no parlamento durante a discussão do Orçamento do Estado.

PSD defende ministra e aponta "confusão" no PS

Apesar das críticas da oposição, o PSD não vê motivos para a saída de Ana Paula Martins e considera, inclusive, que há alguma "confusão" no PS, que aponta a porta de saída à ministra da Saúde.

Se, para 2025, era 16,8 mil milhões de euros, para 2026, o Orçamento do Estado é de 17,3 mil milhões de euros. Isto quer dizer que existe uma aposta na saúde", aponta a deputada, que salienta: "Nós temos de tornar a carreira no SNS mais atrativa para trazer mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico e é isso que nós estamos a fazer. E isso vê-se porque existem mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico". demagogia" da oposição e assegura que o Governo vai dar resposta as anseios da população: "Ninguém vai ficar sem uma única consulta, nenhum português vai ficar sem um único tratamento e sem uma única cirurgia, ou sem conseguir ir a uma urgência médica. Estamos preocupados em resolver a vida das pessoas", acrescentou a deputada. ", aponta a deputada, que salienta: "".Andreia Bernardo lamenta ainda o que entende por "" da oposição e assegura que o Governo vai dar resposta as anseios da população: "", acrescentou a deputada.

Em defesa da proposta orçamental, Andreia Bernardo sinaliza que a proposta do Executivo da AD contém o Orçamento do Estado para a Saúde.

Iniciativa Liberal questiona quais os "cortes" que o Governo propõe para a Saúde: "Onde está a exigência?"

Os liberais, que, há cerca de um mês, sugeriram à ministra da Saúde uma "reflexão" sobre o sucesso dos planos de ação apresentados pelo Governo, querem saber se haverá cortes ou diminuição de desperdícios no ministério e defendem que uma "maior eficiência" no SNS não pode ser sinónimo de menos serviços prestados aos utentes.

Não é à custa das pessoas que este Orçamento deve ser feito. Não é à custa das pessoas, é à custa do Estado". Na mesma linha, Angélique da Teresa acrescenta: "".

", disse, na Antena 1, a deputada Angélique Da TeresaNo programa Entre Políticos, a deputada antecipou a audição da ministra Ana Paula Martins e avisou que a IL não vai desarmar nas perguntas à governante, em particular depois das mais recentes notícias sobre os pedidos de maior "" nos gastos com o setor.", alerta a deputada liberal.

PCP critica posição do PS "um dia após" ter viabilizado o OE:"Acho muito curioso", diz Bernardino Soares

Com muitas críticas ao caminho que tem sido seguido pelo Governo da AD, Bernardino Soares, ex-líder parlamentar do PCP, não poupa também nos reparos à forma como o PS tem reagido ao rumo da governação - com particular destaque para a área da Saúde.

", avisou o comunista, no programa Entre Políticos.Segundo Bernardino Soares, que reitera que o principal problema não é o perfil de Ana Paula Martins, mas a "" do Serviço Nacional de Saúde, a proposta orçamental não só não é ambiciosa para o setor como fica aquém das necessidades.", diz.", mas, insiste, há questões que estão longe de ter solução com as atuais políticas: "", questiona.