Foto: José Coelho - Lusa

O secretário-geral do PS diz que não lhe cabe pedir a demissão de ministros, mas lembra que "por menos" o PSD exigiu demissões do anterior executivo. Pedro Nuno Santos avisa que o primeiro-ministro não se pode esconder atrás da ministra da Saúde e avisa que haverá consequências se for provado que as mortes ligadas a atrasos do INEM podiam ter sido evitadas.