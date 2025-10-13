Especial
Autárquicas 2025. As projeções, a contagem dos votos e a noite eleitoral ao minuto

PS passa a ter maioria absoluta na Câmara de Loures

por Lusa

O PS venceu as eleições autárquicas de domingo em Loures, conseguindo a reeleição de Ricardo Leão, desta vez com maioria absoluta, quando estão apurados os resultados nas 10 freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, com 43,83% e seis dos 11 mandatos, o segundo mais votado é o Chega, com 20,67% e dois mandatos, e o terceiro é a coligação PSD/CDS-PP, com 14,86% dos votos e também dois eleitos.

A CDU (PCP/PEV), que em 2021 perdeu este município do distrito de Lisboa para o PS, obteve um eleito, com 10,97% dos votos.

