PS pede debate construtivo sobre imigração, direita acusa socialistas de falta de coerência

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Partido Socialista levou esta tarde a debate uma apreciação parlamentar ao diploma do Governo que, no verão passado, terminou com o regime de manifestação de interesse.



O executivo recusa o regresso deste mecanismo, mas o tema continua a dividir o Parlamento.



As propostas do PS tinham sido anunciadas pelo secretário-geral socialista, há cerca de um mês. Seguem diretamente para a especialidade.