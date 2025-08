PS preocupado com falta de liderança do SIRESP

No final de uma visita dos deputados socialistas à sede do SIRESP, em Lisboa, Miguel Costa Matos afirmou que são vários os atrasos que podem colocar em causa a resposta de emergência no país.No entanto, o deputado do PS considera que, para já, eficácia da rede de emergência não está em causa.A empresa pública SIRESP S.A está sem liderança há mais de um ano, depois de Paulo Viegas Nunes ter deixado a presidência em março de 2024.Na semana passada, o Governo anunciou o prolongamento do prazo para a entrega do estudo técnico para uma substituição urgente do SIRESP, mas não apontou uma nova data para a entrega do estudo.