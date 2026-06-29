Política
PS promete novas propostas para combater custo de vida e acusa Governo de estar "alheado"
Depois de uma reunião da comissão nacional em que José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, defendeu que o Governo deve "tirar a cabeça da areia", o líder parlamentar socialista considera que o Executivo de Luís Montenegro está "alheado da realidade" e promete avançar, ainda esta semana, com um conjunto de propostas para responder ao aumento do custo de vida.
"Apresentaremos um novo projeto para que se possa apoiar as pessoas na área alimentar, nos combustíveis e, em particular, com um grande enfoque também no apoio aos agricultores e ao gasóleo agrícola", disse Eurico Brilhante Dias, no arranque das jornadas parlamentares do PS, este domingo à noite, em Sintra.
Segundo os socialistas, que até terça-feira realizam as jornadas parlamentares na Área Metropolitana de Lisboa, uma das áreas onde as dificuldades do dia-a-dia são mais visíveis, o balanço da governação são "pessoas a viver pior" e com um rendimento que "não chega". Um cenário que, assinala o líder da bancada do PS, revela que o Governo da AD tem estado distante dos problemas dos portugueses.
"O Governo tem andado alheado da realidade do país. E esse alheamento é prejudicial aos portugueses. E, um partido que é alternativa como o PS, que é uma oposição responsável, deve centrar-se em resolver os problemas das pessoas", disse, durante um passeio pelas Festas de São Pedro, onde, ao lado de vários deputados, esteve também José Luís Carneiro.
Além das medidas dirigidas à alimentação ou aos combustíveis, o PS promete insistir no tema da habitação, lembrando que muitas famílias enfrentam prestações mais elevadas do crédito à habitação, mas também o aumento dos preços dos bens essenciais.
"O PS já apresentou propostas. Infelizmente, foram chumbadas pelo PSD e pelo Chega. Mas nós vamos insistir", garantiu Eurico Brilhante Dias, que anunciou que, no debate parlamentar agendado para esta semana, o PS apresentará "uma nova iniciativa" para apoiar as famílias.
Sobre a redução do IVA dos bens essenciais, uma das propostas defendidas pelos, o líder parlamentar admitiu que a questão voltará à discussão, mas recusa avançar com detalhes sobre o debate do Orçamento do Estado: "O Orçamento será no seu momento".
Depois de uma passagem pelas Festas de São Pedro, em Sintra, esta segunda-feira, o segundo dia das jornadas parlamentares do PS começa com uma viagem na Linha de Sintra entre a Portela de Sintra e o Rossio, em Lisboa.
Segundo os socialistas, que até terça-feira realizam as jornadas parlamentares na Área Metropolitana de Lisboa, uma das áreas onde as dificuldades do dia-a-dia são mais visíveis, o balanço da governação são "pessoas a viver pior" e com um rendimento que "não chega". Um cenário que, assinala o líder da bancada do PS, revela que o Governo da AD tem estado distante dos problemas dos portugueses.
"O Governo tem andado alheado da realidade do país. E esse alheamento é prejudicial aos portugueses. E, um partido que é alternativa como o PS, que é uma oposição responsável, deve centrar-se em resolver os problemas das pessoas", disse, durante um passeio pelas Festas de São Pedro, onde, ao lado de vários deputados, esteve também José Luís Carneiro.
Além das medidas dirigidas à alimentação ou aos combustíveis, o PS promete insistir no tema da habitação, lembrando que muitas famílias enfrentam prestações mais elevadas do crédito à habitação, mas também o aumento dos preços dos bens essenciais.
"O PS já apresentou propostas. Infelizmente, foram chumbadas pelo PSD e pelo Chega. Mas nós vamos insistir", garantiu Eurico Brilhante Dias, que anunciou que, no debate parlamentar agendado para esta semana, o PS apresentará "uma nova iniciativa" para apoiar as famílias.
Sobre a redução do IVA dos bens essenciais, uma das propostas defendidas pelos, o líder parlamentar admitiu que a questão voltará à discussão, mas recusa avançar com detalhes sobre o debate do Orçamento do Estado: "O Orçamento será no seu momento".
Depois de uma passagem pelas Festas de São Pedro, em Sintra, esta segunda-feira, o segundo dia das jornadas parlamentares do PS começa com uma viagem na Linha de Sintra entre a Portela de Sintra e o Rossio, em Lisboa.