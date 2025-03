PS propõe parte dos lucros da CGD para autarquias construírem casas

José Sena Goulão - Lusa

Ideia defendida no arranque das sessões setoriais para atualização do programa eleitoral do PS, que serão organizadas pelos socialistas nos próximos dias.



Pedro Nuno Santos diz que o Estado tem obrigação de escalar a construção pública e propõe que o dividendo extraordinário da Caixa seja usado como fonte de financiamento.



O PS inicia esta quarta-feira uma maratona de sessões para reunir contributos para o programa eleitoral que irá levar às eleições de maio.



O painel da manhã, fechado à comunicação social, é dedicado ao tema da habitação. Conta com a presença de nomes como a antiga dirigente do Bloco de Esquerda Ana Drago e das antigas governantes Marina Gonçalves e Fernanda Rodrigues.