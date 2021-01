PS, PSD e CDS-PP reclamam louros da vitória de Marcelo

O presidente do PS, Carlos César, diz que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou com os votos dos socialistas. Já o líder social-democrata, Rui Rio, destaca a vitória do candidato que o PSD apoiou ainda antes de o próprio ter anunciado a candidatura. Do lado do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos diz que o partido partilha a vitória do próximo Presidente da República.