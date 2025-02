Foto: Nuno Patrício - RTP

O PS leva esta quinta-feira a discussão no Parlamento propostas para acelerar a regularização de imigrantes no país. O vice-presidente do grupo parlamentar socialista, Pedro Delgado Alves, explica que não está em cima mesa recuperar as manifestações de interesse, mas sim criar mecanismos para tornar a legalização de imigrantes mais rápida, nomeadamente junto dos empregadores.