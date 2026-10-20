PS quer baixar o teto da renda moderada

Uma outra proposta é o referencial sobre o salário mediano dos portugueses e não o limite de 2.300 euros, que o governo apresenta para o acesso a benefícios fiscais.





Apesar do apoio dado pelo Chega a esta medida, Eurico Brilhante Dias lança um repto ao partido de André Ventura e pergunta se “há intenções de construir uma maioria que acabe com uma medida errada e que só fez aumentar as rendas.”

O líder da bancada parlamentar socialista critica esta medida e diz mesmo que “quem define uma renda moderada de 2.300 euros não vive neste país, ou então governa para alguns, que é aquilo que acontece com a AD, com o apoio do Chega.”