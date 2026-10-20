Política
PS quer baixar o teto da renda moderada
O deputado socialista Eurico Brilhante Dias afirmou esta terça-feira que o PS está a preparar um conjunto de medidas com o intuito de travar a crise da habitação. Entre as medidas está o baixar o teto da renda moderada.
Uma outra proposta é o referencial sobre o salário mediano dos portugueses e não o limite de 2.300 euros, que o governo apresenta para o acesso a benefícios fiscais.
Apesar do apoio dado pelo Chega a esta medida, Eurico Brilhante Dias lança um repto ao partido de André Ventura e pergunta se “há intenções de construir uma maioria que acabe com uma medida errada e que só fez aumentar as rendas.”