PS quer conhecer fundamentos do governo para alterar a lei laboral

Os socialistas querem saber quais são as razões da ministra para alargar de dois para três anos a duração dos contratos a termo.

O PS apresenta um conjunto de perguntas à ministra do Trabalho por causa da reforma laboral que o governo quer fazer.

O assunto preocupa o PS e o deputado Miguel Cabrita explica porquê.

O socialista Miguel Cabrita contrapõe os argumentos da ministra quando apresentou a medida.
Quando apresentou a medida a ministra do Trabalho falou em práticas de abuso durante o período experimental que terão levado o governo a querer mudar a lei. O PS quer conhecer em que números e quais os casos em que se baseia o governo.
