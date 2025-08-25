PS quer conhecer fundamentos do governo para alterar a lei laboral
Gonçalo Costa Martins - Antena1
Os socialistas querem saber quais são as razões da ministra para alargar de dois para três anos a duração dos contratos a termo.
O assunto preocupa o PS e o deputado Miguel Cabrita explica porquê.
O socialista Miguel Cabrita contrapõe os argumentos da ministra quando apresentou a medida.
Quando apresentou a medida a ministra do Trabalho falou em práticas de abuso durante o período experimental que terão levado o governo a querer mudar a lei. O PS quer conhecer em que números e quais os casos em que se baseia o governo.