PS quer "equilíbrio" e especificidade para CPLP e UE na revisão da lei da nacionalidade

As propostas do PS para a discussão na especialidade do diploma do Governo que pretende rever a lei da nacionalidade foram hoje apresentadas em conferência de imprensa pelo líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, e pelo seu "vice" Pedro Delgado Alves.

Eurico Brilhante Dias considerou que a proposta de lei do Governo PSD/CDS "tem tido um processo bastante controverso" no parlamento e que o PS está disponível para negociar "a construção de soluções positivas".

"O PS apresenta um conjunto de alterações para repor, pelo menos, algum equilíbrio e para que esse equilíbrio permita que o acesso à nacionalidade portuguesa tenha não só um conjunto de condições, mas que não produza também, ao mesmo tempo, um conjunto de injustiças. Queremos que se possa considerar também, de forma diferenciada, os falantes de português e, em particular, os falantes de português da Comunidade de Países de Expressão Portuguesa (CPLP), salientou o líder parlamentar socialista.

Pedro Delgado Alves referiu a seguir que, no regime de naturalização, o PS defende que o prazo de residência legal seja pelo menos de cinco anos no caso de nacionais de países de língua oficial portuguesa ou da União Europeia, ou sete anos no caso de nacionais de outros países".

Neste ponto, Eurico Brilhante Dias deixou uma mensagem de aviso no sentido de que Portugal evite questões diplomáticas com países da CPLP.

A revisão da lei da nacionalidade em Portugal, de acordo com o líder parlamentar do PS, "tem suscitado em alguns dos parceiros da CPLP uma grande preocupação".

"O PS considera que estamos perante um tema de Estado, com impacto nas relações bilaterais, não só no quadro da União Europeia, mas em particular da CPLP", acentuou.

Na naturalização de menores, o PS entende que o prazo de residência legal dos progenitores seja de pelo menos um ano e, por outro lado, que a atribuição da nacionalidade originária a quem nasce em Portugal tenha uma exigência legal de um dos progenitores por um ano.

"Parece-nos que é em linha com o período de estadia suficiente legalmente em Portugal para que o filho da pessoa que nasce em território nacional, com um ano de residência, adquira originariamente a cidadania", sustentou Pedro Delgado Alves.

O vice-presidente da bancada socialista advertiu, depois, que os prazos previstos na proposta do Governo são excessivamente longos".

E avançou com um argumento: "São conhecidos os atrasos significativos que se verificam para pessoas que precisam de título de residência para demonstrar que estão legalmente em território nacional".