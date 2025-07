PS quer evitar "rasteira" da imigração, Chega aponta "pressa" do Governo

No dia em que o país debate, no parlamento, o Estado da Nação, Mariana Vieira da Silva afirma, na Antena 1, que o Governo continua a não mostrar interesse em dialogar com o PS."PraticamenteNa vida todos podemos fazer as escolhas, eu acho que é bom que sejam claras", diz a deputada e ex-ministra do Governo de António Costa, que considera que, mas queira pedir responsabilidades ao PS para garantir "tudo o que é preciso para a continuidade" do Governo."Eupara não falar de todos os problemas que precisam de resposta rápida", sublinhou.Já Rita Matias, deputada e vice-presidente do grupo parlamentar do Chega, defende que a insistência do Governo no tema da imigração tem como objetivo travar o crescimento do partido de André Ventura., por isso, há uma pressa política de agir, não para responder aos problemas dos portugueses, mas para garantir que o Chega não chega aos lugares que eles conseguiram alcançar", disse, na Antena 1, no programa Entre Políticos.De acordo com Rita Matias, apesar das críticas feitas aos motivos que levam a uma maior convergência, é positivo que a AD se aproxime do segundo maior partido dentro do parlamento, numa altura em que o Chega continua a querer falar de imigração."Temos como plano de fundo aquilo que está a acontecer em Espanha com tumultos e a falta de capacidade de encontrar respostas que gerou tensões entre a população local em Múrcia e as comunidades imigrantes", salienta a deputada.Com o PS a acusar Executivo de Luís Montenegro de se afastar das posições dos socialistas para se aproximar do Chega, o PSD apela ao partido liderado por José Luís Carneiro para que seja parte das soluções e não sirva de força de bloqueio na Assembleia da República."Somos coerentes desde o princípio.e estamos abertos a discutir com aqueles que querem verdadeiramente discutir connosco", afirmou, na Antena 1, o deputado e vice-presidente da bancada parlamentar, António RodriguesO social-democrata acrescenta que a, como é o caso da imigração, e entende que não é possível compaginar a estratégia com- numa referência ao PS."Qualquer atraso de aprovação de legislação pode empurrar soluções para dezembro, porque entramos no período orçamental a partir de outubro. Sabemos bem que, se não conseguirmos concluir processos legislativos até setembro, vamos estar até dezembro. Isto não é compaginável com a concretização de um Programa de Governo", sublinhou.Tal como o PS, também o Livre considera que o Governo de Luís Montenegro tem interesse em priorizar o tema da imigração para mascarar dificuldades sentidas noutras áreas da governação.como as causas destes problemas, que não o são,. E essa tem sido a estratégia deste Governo", diz, na Antena 1, o deputado Paulo Muacho, que, questionado sobre se há mesmo uma estratégia deliberada por parte da AD, insiste: "Se não há, o que é que justifica a pressa e a urgência em legislar em meia dúzia de dias sobre matérias que não são urgentes? A questão do reagrupamento familiar não é urgente".No mesmo sentido, Paulo Muacho assinala que o objetivo passa por criar uma "perceção" de que o problema é a imigração edentro da Assembleia da República: "Não digo que não haja questões em torno da imigração que estejam a falhar no nosso país, porque estão, nomeadamente, na integração. Deveríamos estar a ter uma política muito mais proativa e muito mais de investimento nas áreas da integração, mas não estamos".O Livre assume que as expetativas do partido em relação ao Governo e ao debate do Estado da Nação são "muito baixas" e assinala que o Executivo de Luís Montenegro está sem soluções: "Quando nós olhamos para a habitação e vemos que os preços em Portugal sobem três vezes mais do que a média europeia, o Governo não nos diz nada sobre isso".