PS quer "garantir a governabilidade plena do país" e sugere data de 16 de janeiro para eleições antecipadas

"Garantir a governabilidade plena do país é mesmo para o Partido Socialista o ponto crucial do momento por que estamos a passar", declarou José Luís Carneiro após audiência com o Presidente da República para discutir a crise política originada pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022.